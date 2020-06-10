اليوم السابع
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فوائد خل التفاح على صحة الجسم والشعر

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:00 ص
فوائد خل التفاح على صحة الجسم والشعر خل التفاح-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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خل التفاح واحد من أهم الطرق الطبيعية التى تستخدم فى العديد من الأكلات نظرا لفوائده الصحية على الجسم واحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالامراض والعدوى، فضلا عن ذلك يحتوى على فيتامينات هامة لصحة الجلد والشعر .

وحسب ما ذكره موقع  asweetpeachef فإن فوائد خل التفاح هى:

1:يحتوي خل التفاح على نسبة عالية من  الأحماض الأمينية والمواد المضادات للأكسدة، التى تساعد على طرد السموم والفيروسات والبكتيريا من الجسم، حيث يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى.

2:يستخدم خل التفاح، لتنظيف وتطهير فطريات الأظافر وعلاج الالتهابات التى تتعرض لها.

3: يحتوى خل التفاح على بعض الخصائص التى تعمل على فى خفض مستويات السكر لذلك فهو مفيد لمرضى السكر.

4:يحتوى خل التفاح على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الحد من خطر الاصابة بالاورام السرطانية المختلفة.

5:يعتبر خل التفاح ملين طبيعى ويعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الاضطرابات الهضمية وعسر الهضم.

6:يعتبر خل التفاح من أهم الطرق الطبيعية التى ينصح بتناولها اثناء فترة الرجيم حيث انه يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على التخسيس والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.

7:يعمل على خفض مستوى ضغط الدم والتخلص وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين.

8:يحتوى خل التفاح على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ومحاربة حب الشباب والبقع الداكنة.

9:يعتبر خل التفاح من أفضل الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر ومحاربة القشرة والتهابات فروة الرأس.

 

 


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