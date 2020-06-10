"فقاعة دعم" لمساعدة العزاب فى بريطانيا.. جونسون يعلن خطة للجمع بين الأسر

كتبت رباب فتحى

قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون إن حوالي 11 مليون شخص يعيشون بمفردهم أو كأباء وأمهات عزاب سيُسمح لهم بالإندماج مع أسرة أخرى لتشكيل "فقاعة دعم" في إنجلترا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأعلن رئيس الوزراء عن التخفيف الجديد للقيود الاجتماعية في مؤتمره الصحفي اليومي في خطوة لتخفيف الشعور بالوحدة بين البالغين الذين يكافحون بمفردهم.

ستنطبق المبادئ التوجيهية اعتبارًا من منتصف الليل يوم السبت، مما يعني أن بعض الأجداد سيتمكنون من معانقة أحفادهم لأول مرة ويمكن لم شمل بعض الأزواج.

وقالت الصحيفة إن القواعد الجديدة ستعني أن الوالدين العزاب والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الذين يعيشون معهم ، بالإضافة إلى البالغين الذين يعيشون بمفردهم ، يمكن أن يلتقوا أسرة أخرى وحتى قضاء الليلة هناك دون الحفاظ على المسافة الجسدية.

ستتمكن الأسرة المكونة من شخص واحد من الانضمام مع أسرة متعددة الأشخاص ، لذلك يمكن للوالد الذى يعيش دون شريكة ، على سبيل المثال ، زيارة أجداد الأطفال في جزء آخر من إنجلترا للحصول على المساعدة والإقامة لفترة طويلة.

وهذا يعني أيضًا أن الزوجين اللذين يعيشان منفصلين يمكن أن يكونا معًا للمرة الأولى أثناء فترة الإغلاق ، إذا كان واحد منهم على الأقل يعيش بمفرده.

ومع ذلك ، لن تتمكن أي أسرة متعددة الأشخاص من الانضمام إلى أسرة مكونة من شخص واحد ولديه أطفال ، لذلك قد يعني ذلك خيارات صعبة لمجموعة من الأشخاص الذين يعيشون مع شركاء يعيشون بمفردهم في مكان آخر.

كما أنها لن تنطبق على الأشخاص الذين طلب منهم الاحتماء والذى هم فى فئات عمرية معينة ومن المفترض أن يتم عزلهم حتى نهاية يونيو بصرف النظر عن القدرة على مقابلة شخص آخر خارج منزلهم.

إذا أصيب أي عضو في فقاعة الدعم بأعراض فيروس كورونا ، فسيتعين على جميع الأعضاء اتباع النصائح العادية بشأن العزلة المنزلية.