غدا..محاضرات افتراضية بمشاركة علماء حاصلين على جائزة نوبل بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم، والذي يستضيفه المركز منذ عام 2005، محاضرات افتراضية بمشاركة علماء حاصلين على جائزة نوبل في مجالات علمية مختلفة.

ستعقد أولى هذه المحاضرات غدا الخميس 11 يونيو 2020 في الساعة الرابعة عصرًا ويلقيها السير ريتشارد جون روبرتس، الحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب سنة 1993 وهو حاليًا الرئيس التنفيذي العلمي للمعامل الحيوية لنيو انجلاند بالولايات المتحدة. وهو في الأصل عالم كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية بريطاني. ستعقد المحاضرة باللغة الإنجليزية تحت عنوان "الحقيقة والخيال حول الكائنات المعدلة وراثيًا". يُدير المحاضرة الدكتور رامي عزيز، رئيس قسم الميكروبيولوجيا وعلم المناعة، كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

تتناول المحاضرة تكنولوجيا الكائنات المعدلة وراثيًا ومدى أمان هذه التكنولوجيا، وهل يمكن للمحاصيل المعدلة وراثيًا أن تسهم في حل مشكلة الجوع وسوء التغذية خاصة في البلدان الفقيرة. بالإضافة الي ذلك، تتطرق المحاضرة لبعض الأمثلة عن كيفية قيام الكائنات المعدلة وراثيًا بحل مجموعة متنوعة من المشكلات التي تواجه البشرية.

أكد الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية حرص المكتبة على استضافة كبار الشخصيات العلمية والأكاديمية الدولية البارزة وخاصة العلماء الحاصلين على جائزة نوبل وإتاحة الفرصة لجمهور مكتبة الإسكندرية الاستفادة من معارف وعلوم وخبرات هؤلاء العلماء المتميزين وذلك تحقيقا لرسالة المكتبة بأن تكون مركزا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة.

تأتي المحاضرة علي الانترنت تمشيا مع جهود مكتبة الإسكندرية في نشر المعارف، وتقديم خدماتها إلى نطاق واسع من الجمهور في سياق مواجهة فيروس كورونا المستجد.