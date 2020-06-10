اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عودة زمن الخياطة وانتعاشة في أسواق القماش.. راحت عليك يا استيراد (فيديو)

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:46 ص
عودة زمن الخياطة وانتعاشة في أسواق القماش.. راحت عليك يا استيراد (فيديو) عودة زمن الخياطة
منة الله حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى فترة سابقة من الزمن كانت أيقونة الأعياد والمناسبات السعيدة، نلجأ إليها مسرعين لتخرج من بين أيدها أجمل تصميمات الملابس، إنها "الخيّاطة" تلك المرأة التي كان لا يخلو حى في أي مدينة أو قرية أو نجع من تواجدها، في أواخر تسعينات القرن الماضي ومع زيادة ملحوظة لاستيراد الملابس الجاهزة من الصين، وغيرها، والتي كانت تغرق السوق المصرى بموديلات مختلفة، ما جعل الفتيات والسيدات يستسهلون شراء الملابس الجاهزة، ومع مرور الوقت اختفت مهنة الخياطة تدريجيًا، ولكن مؤخرا بدأ الأمر يتغير.
 
وبعد اختفاء "الخيّاطة" في تلك الفترة السابقة، كنت تجد الأسواق مزدحمة بالأسر والفتيات خاصة أيام الأعياد؛ لشراء مستلزمات العيد من ملابس وإكسسوارات، ما دعم الرواج لدى التجار والمستوردين، ولكن دوام الحال من المحال، فبعد مرور العالم في الفترة الأخيرة بأزمات كثيرة ومتنوعة، ومنها أزمة فيروس كورونا الذى أثر اقتصاديًا على معظم دول العالم، لاحت من جديد فكرة الخياطة في الأذهان، خاصة أنه كانت هناك بعض الدعوات لتعلم الفتيات فن الخياطة.
 
 
 

الخياطة

أسواق القماش

الاستيراد

الاقمشة

شراء الاقمشة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جمعية رجال الأعمال: مصر الوحيدة التي لم يتم تسريح عمالها منذ ظهور جائحة كورونا.. والحكومة تعاملت باحترافية لمواجهة الأزمة.. صادرات الملابس والصناعات الهندسية الأكثر تضرراً..و نطالب بقروض ميسرة لدفع الرواتب

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص

ركود صناعة الملابس الجاهزة والنسيج يدفع رجال الأعمال لاقتحام سوق صناعة الكمامات.. علاء عرفة يحصل على موافقة لإنتاج نصف مليون كمامة.. و20 مصنعا تتقدم للحصول على موافقات لإضافة نشاط الماسك القماش والقطن

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة