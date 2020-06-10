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عميد طب بنى سويف: عزل المدينة الجامعية يبدأ فى إستقبال حالات كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:22 م
عميد طب بنى سويف: عزل المدينة الجامعية يبدأ فى إستقبال حالات كورونا عميد طب بنى سويف يتفقد مبنى طلاب المدينة الجامعية للعزل
بنى سويف - أيمن لطفى

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قام عميد كلية الطب ، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى بالمرور على مبنى طلاب المدينة الجامعية والذى خصصته الجامعة لعزل مرضى فيروس كورونا، وذلك للاطمئنان على استكمال المستلزمات الطبية والأسرة لبدأ العمل بالعزل الذى يضم480  سرير لاستقبال مرضى كورونا.

وجاء في بيان اليوم الأربعاء ، أن رئيس الجامعة يعمل على توفير جميع إحتياجات قسم العزل الجديد بالمدينة الجامعية ، من أثاث ومستلزمات طبية ، لافتا أنه تقرر تجهيز مطبخ بالمدينة لخدمة المرضى والعاملين بالعزل وأيضا وجود وسائل ترفيه بالمدينة للمرضى المقيمين بالمستشفى، كما تم إنشاء صيدلية بالمدينة الجامعية وتوفير جميع المستلزمات الطبية من أدوية ووسائل الحماية التى تشمل جوانتات وافرولات وماسكات وجميع أدوية الطوارئ للحفاظ على الأطباء والتمريض العاملين بالعزل وحمايتهم وكذلك المرضى المقيمين بالمستشفى طبقا للبرتوكولات المعمول بها عالميا .

ومن جانبه أكد مدير المستشفى الجامعى على وجود عيادة طبية فى كل مبنى يعمل بها أعضاء هيئة التدريس بأقسام الباطنة المختلفة بالكلية ، وكذلك المدرسين المساعدين والأطباء المقيمين بمختلف التخصصات ، وبينهم أطباء أمراض النساء والأطفال ، فضلا عن وجود جهاز أشعة متنقل وجهاز أشعة تلفزيونية لخدمة مرضى العزل .

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عميد طب بنى سويف يتفقد مبنى طلاب المدينة الجامعية للعزل

 

IMG-20200610-WA0097
عميد طب بنى سويف يتفقد مبنى طلاب المدينة الجامعية للعزل

 

 
IMG-20200610-WA0098
عميد طب بنى سويف يتفقد مبنى طلاب المدينة الجامعية للعزل

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عميد طب بنى سويف يتفقد مبنى طلاب المدينة الجامعية للعزل

 

 


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