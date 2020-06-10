وأضاف شاتوك - في تصريح نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية اليوم الأربعاء أن اللقاح الذي يعمل عليه فريقه، لن يكون جاهزا بحلول الكريسماس القادم، لكنه "سيكون جاهزا خلال ربع العام القادم الأول أو الثاني إذا ما سارت الأمور بشكل جيد جدا".



وقدمت الحكومة البريطانية لكل من الفريقين العاملين في كلية إمبريال وجامعة أكسفورد على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، الملايين، دعما لأبحاثهم حيث تستخدم أساليب علمية مختلفة لإنتاج هذا اللقاح.



وقال البروفيسور شاتوك، إن كلا من الجامعتين تتنافسان لكنهما "تتعاونان بشكل كبير" في المسعى الدائر لإيجاد اللقاح بأسرع وقت ممكن.

وأضاف في ندوة الجمعية الملكية للطب:"يجرى التنافس بيننا بشكل شديد ونرى في سباق ضد بعضنا بعضا، لكن في الواقع فإننا نتعاون عن قرب ونتبادل المواد، ويمكن لكلتا الجهتين أن تستخدما نقاطا مع بعضهما البعض في دفعة واحدة."