طقس الخليج.. رياح فى السعودية وغائم جزئيا فى الإمارات وحار فى البحرين

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو اليوم الأربعاء، حيث يتوقع في المملكة العربية السعودية أن تكون حالة الطقس رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق، وفى الإمارات التوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مع تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، تمتد على بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية) فيما تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مع تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، تمتد على بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18- 30 تصل إلى 50 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيف الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والمد الثاني عند 49 :03 والجزر الأول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني عند الساعة 21:36 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 21: 13 والمد الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الاول عند الساعة 19:33 والجزر الثاني عند الساعة 11:07 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 41 30 90 25 دبي 42 30 90 30 الشارقة 43 28 85 25 عجمان 44 29 90 25 أم القيوين 42 29 90 25 رأس الخيمة 44 30 85 30 الفجيرة 37 31 80 45 العين 45 37 80 15 ليوا 46 28 90 20 الرويس 42 29 85 30 السلع 43 30 80 25 دلما 38 28 85 35 طنب الكبرى 39 31 85 30 طنب الصغرى 39 31 85 30 أبو موسى 40 30 80 30 - مل -

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الاربعاء، في مملكة البحرين سيكون حارا ويتحول الى رطب نسبيا هذه الليلة.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10عقد، ولكنها شمالية من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 اقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 25%.