اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:42 م
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طبيب بمستشفى بنها الجامعى يحرر محضرًا ضد موظف يتعدى عليه بالسب

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:01 م
طبيب بمستشفى بنها الجامعى يحرر محضرًا ضد موظف يتعدى عليه بالسب الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى
القليوبية - نيفين طه

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شهد استقبال مستشفى بنها الجامعى واقعة مؤسفة ، حيث حرر طبيب محضرا ضد أحد العاملين بإدارة جامعة بنها ، بسبب اعتداء الأخير عليه بالسب داخل قسم الاستقبال.

وقال الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أن الموظف أتى لاستقبال المستشفى بصحبة والدته وقال للطبيب أنه مشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، وأنه أيضا مصاب ، حيث قام بعمل مسحة لفيروس كورونا، وثبت إيجابيتها، وتسبب فى نقل العدوى لعدد من أفراد أسرته، ومنهم والدته التى تدهورت حالتها الصحية عقب إصابتها بالفيروس .

مما جعل الطبيب يطلب منه الانصراف بالخارج ،لأنه يضر بالموجودين بالمستشفى أو الذى يتعامل معهم ويعرضهم للإصابة ، وأنه لابد أن يكون بالحجر المنزلى إلا أن الموظف تعدى على الطبيب بالسب مما جعل الطبيب يحرر محضرا له بقسم شرطة بنها.

وأضاف مدير المستشفى ، أن إدارة المستشفى أخطرت مدير الأمن الإدارى بجامعة بنها للتحقيق بالواقعة ، وأنه جار اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية اللازمة.


فيروس كورونا

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