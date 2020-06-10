اليوم السابع
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ضبط 364 ألف عبوة سجائر قبل بيعها بأكثر من سعرها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:30 م
ضبط 364 ألف عبوة سجائر قبل بيعها بأكثر من سعرها سجائر ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق ومحاولات التهرب من سداد الرسوم الجمركية، حيث نجحت الحملات خلال 48 ساعة من ضبط 620 قضية تلاعب فى أسعار وحجب السجائر.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.. فقد واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المُكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

 ونجحت خلال 48 ساعة فى ضبط (620 قضية سجائر متنوعة " بيع بأكثر من السعر، حجب عن التداول ، تهرب من سداد الرسوم الجمركية") بإجمالى مضبوطات (364033 عبوة سجائر )، بينها (18) قضية حجب عن التداول بإجمالى مضبوطات (264259عبوة سجائر)، و( 26 ) قضية تهرب من سداد الرسوم الجمركية بإجمالى مضبوطات (3579 عبوة سجائر) ، و(576) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات (96195 عبوة سجائر)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

 


سجائر

ارتفاع أسعار السجائر

الداخلية

حملات امنية

ارتفاع الاسعار

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