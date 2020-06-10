اليوم السابع
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ضبط 200 كيلو لحوم مفروم غير صالح للاستخدام الآدمى داخل محل جزارة بدمياط

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:54 م
ضبط 200 كيلو لحوم مفروم غير صالح للاستخدام الآدمى داخل محل جزارة بدمياط لحوم فاسدة - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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نجحت مباحث التموين بدمياط، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، من ضبط 200 كيلو لحم مفرومة ومعدة للاستخدام فى عمل الحواوشى للمواطنين، داخل أحد محلات الجزارة بقرية البصارطة بدائرة مركز دمياط.

وتمكنت الحملة التى قادها المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين وسيد عبيد مفتش التموين من ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل محل جزارة وبيع الحواوشى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد م. أ صاحب المحل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7821 جنح مركز شرطة دمياط.

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملاتها التفتيشية الموسعة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال شهر مايو الماضى، والتى أسفرت عن تحرير 753 محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها.

 تم تحرير 246 محضر للمخابز لوجود مخالفات متعددة جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة وكذا العمل بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير 467 محضرا للأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجارى وعدم وجود شهادة صحية وبيع بأزيد من الأسعار المقررة، أما فيما يخص المواد البترولية فقد تم تحرير 40 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.

 وتستمر جهود المديرية للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة ومكافحة جميع الممارسات الاحتكارية التى يرتكبها بعض التجار خلال الفترة الحالية وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.


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