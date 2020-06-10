اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:58 م
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ضبط 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجل بإحدى سلاسل الصيدليات بأسيوط

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:14 م
ضبط 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجل بإحدى سلاسل الصيدليات بأسيوط ضبط 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجل
أسيوط -هيثم البدرى

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى ومن خلال حملة مفاجئة من ضبط 1924 كمامة و82 صنف دوائى غير مسجل بوزارة الصحة بإحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة.

وكانت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية وبناء على توجيهات الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لهيئة الدواء المصرية والدكتور أحمد كامل مدير عام التفتيش الصيدلى لهيئة الدواء المصرية وتحت إشراف الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة، وتم تشكيل اللجان المتخصصة فى هذا الشأن، وتمكنت من ضبط عدد 1924 كمامة وعدد 82 صنف دوائى غير مسجلة بوزارة الصحة بإحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة، وتنوع المخالفات بين امتناع عن البيع وحيازة أدوية غير مسجلة محظور تداولها وتم تحرير محاضر بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما قامت الحملة بتحرير 12 محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وجارى العرض على النيابة العامة.

وترأس الحملة اللواء محمد عاطف القليوبى رئيس جهاز حماية المستهلك بأسيوط والدكتور احمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى بصحة أسيوط ومشاركة احمد رميح وإسلام محمود وإيمان موسى وطاهر نفادى من جهاز حماية المستهلك وعضوية مفتشى الصيادلة دكتورة عبير يحيى ودكتورة رحاب ربيع ودكتورة نسمة كمال.

ضبط 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجل (1)
 
ضبط 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجل (2)
 
ضبط 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجل (3)
 
ضبط 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجل (4)
 
ضبط 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجل (5)

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