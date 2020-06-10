ضبط مسئول الدفع الإلكترونى بإسكان قنا لاستيلائه على 3 ملايين و800 ألف جنيه

سوهاج محمود مقبول وقنا وائل محمد

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج، من كشف عملية قيام مسئول الدفع الإلكترونى بمديرية الإسكان بقنا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق، خلال عامى 2017 /2019 بلعت 3 ملايين و260 ألفا و40 جنيها، عن طريق استقطاعات لحساب بعض الجهات الحكومية.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للعميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج، تفيد قيام مسئول الدفع الإلكترونى بمديرية الإسكان بقنا، بالاستيلاء على المال العام، مستغلا فى ذلك وظيفته وقيام المتحرى عنه بإيداع تلك المبالغ بأحد البنوك والاستيلاء عليها لنفسه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد راشد سالم مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لفرع جنوب الصعيد بسوهاج، وأكدت التحريات قيام محاسب ثالث مديرية الإسكان والمرافق بقنا، ومسؤل الدفع الإلكترونى بمديرية الإسكان، باستغلال موقعه الوظيفى كونه مسؤل الدفع الإلكترونى بذات المصلحة خلال الفترة ما بين 2017 /و2019 بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و260 ألفا و43 جنيها عبارة عن أستقطاعات لحساب بعض الجهات الحكومية مثل الضرائب والنقابات دون سدادها للجهات المستحقة وقام بإصدار أوامر دفع وهمية تفيد قيامه بدفع تلك المبالغ للجهات المستحقة إلا أنه كان يقوم بإداعها بحسابة الشخصى بأحد البنوك والإستيلاء على المبالغ المالية لنفسه.

توصلت التحريات أيضا إلى قيام المتحرى عنه بالإستيلاء على مبلع 500 ألف و 54 ألف جنيه وذلك عن طريق قيامه بإصدار أوامر دفع وهمية لبعض الشركات، وقيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ المالية لنفسه وإيداعها بحسابه بذات البنك وتبين عدم وجود أى تعاملات بين مديرية الإسكان بقنا وتلك الشركات.

وبلغت جملة المبالغ المستولى عليها 3 ملايين و800 ألف جنيه وتأكد ذلك بتقرير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمديرية المالية بقنا أمكن الحصول على المستندات المؤيده للواقعة وأقر المتحرى عنه بسداد المبالغ المالية المستولى عليها بعد ضبطه وأقر أنه قام بسداد مبلغ 310 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.