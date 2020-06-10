ضبط لصوص سرقوا سيارة نقل من قائدها فى قنا

كتب محمود عبد الراضي ـ قنا وائل محمد

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بقنا سرقوا سيارة نقل من قائدها بالإكراه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم السرقة وضبط مرتكبيها.

تلقى قسم شرطة قنا بلاغاً من (سائق- مقيم بدائرة مركز قنا) بإتفاقه مع أحد الأشخاص لنقل حمولة من الأخشاب بسيارته النقل من إحدى المزارع بدائرة القسم بالسيارة قيادته، ولدى وصوله صحبة المذكور للمنطقة المُشار إليه، فوجئ بتواجد شخص آخر " مُلثم" وبحوزته بندقية آلية وإستوليا منه على السيارة كرهاً عنه وهربا.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( أربعة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم قنا ) عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم (بندقية آلية – عددمن الطلقات – خزينتين" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقيام أحدهم بتوصيل السيارة المستولى عليها للمتهم الهارب ليقوم بالتصرف فيها بالبيع وإقتسام ثمنها فيما بينهم، تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة بمحيط سكن المتهم الهارب، ووجه اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا باتخاذ الإجراءات القانونية ..جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.