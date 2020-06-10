ضبط لحوم منتهية الصلاحية بعدد من مطاعم دمياط الجديدة ورأس البر

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت مباحث التموين بالاشتراك مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط خلال حملة مكبرة فى مدينتى راس البر ودمياط الجديدة من ضبط 93 كيلو من الكبدة منتهية الصلاحية والدواجن المتبلة الفاسدة وكبد الدواجن مجهولة المصدر والسجق والكبدة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وفى انتظار قرار النيابة.

وأسفرت الحملة التى قادها ضياء الدين قنديل مدير عام تموين رأس البر، والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بإدارة التفتيش من ضبط 40 كيلو دجاج وسجق غير صالح للاستخدام الآدمي بمطعم شهير بشارع النيل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1680 لسنة 2020 جنح قسم شرطة رأس البر.

كما تم ضبط حوالى 25 كيلو جرام دجاج بمطعم شهير بشارع النيل برأس البر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1681 لسنة 2020 جنح قسم شرطة رأس البر.

كما تم ضبط 28 كيلو كبدة منتهية الصلاحية بسوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2053 لسنة 2020 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة.

كما تم تحرير 3 قضايا نقص وزن ضد 3 مخابز بمدينة دمياط الجديدة.