ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات هيئة السكك الحديدية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية من ضبط 5 أشخاص من بينهم 3 لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات هيئة السكة الحديد.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بقيام تشكيلا عصابيا بأعمال السرقة لمهمات السكة الحديد بدائرة المركز وبيعها مقابل مبالغ مالية بقصد التربح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم إبراهيم الشحات مفتش مباحث المركز والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز بورود معلومات أكدت صحتها التحريات قيام 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم حارس خاص لموقع مخازن قضبان بالسكة الحديد بناحية برديس بدائرة المركز بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات هيئة السكة الحديد "قضبان، فلنكات" بقصد التربحو وقيامهم بتقطيع قضبان السكه الحديد بناحية برديس بدائرة المركز، تمهيداً لبيعها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل حال إستقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محمل عليها قطع حديدية "أجزاء قضبان" وزنت جميعها 12طن و مبلغ مالى من حصيلة الإتجار فى المسروقات و أنبوبة أكسجين وغاز و عتلة حديدية لقطع المعادن و "6" هاتف محمول و دراجة نارية بدون لوحات.

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع موظف بالسكة الحديد "ملاحظ خط" هارب وقيامهم بتقطيع القضبان الحديدية بقصد بيعها نظير مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.. وأضاف أحد المتهمين (الحارس المشار إليه) بقيامه بتسهيل عمليات السرقة لباقى المتهمين بحكم عمله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.