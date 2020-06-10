صور.. نائب محافظ قنا يستمع لشكاوى عدد من المواطنين

قنا- وائل محمد

استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بمكتبه صباح اليوم عددا من المواطنين للإستماع الى شكواهم والعمل على حلها وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح والتى تهدف الى ‫خدمة المواطنين البسطاء الذين يجدون فى الشكوى سبيلهم الوحيد لرفع الظلم وتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة مباشرة دون وساطة أو عوائق.

استمع الدكتور حازم عمر الى عدد من الشكاوى التى قدمها المواطنون اليوم موضحا ان هناك منظومة متابعة للتأكد من استدامة حل الشكوى وفي حالة وجود تقاعس من المسئولين يتم إخطارهم مرة اخرى لحين حل المشكلة وحصول المواطن على حقه الذى كفله له الدستور والقانون لافتاً إلى أن الإهتمام الذى يلقاه المواطن من قِبل الدولة فى حل مشاكله وتقديم خدمة مناسبة له بدّل المفهوم السائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل في واد والمواطن في واد آخر .

وأكد الدكتور حازم عمر على المسئولين بضرورة مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى لأصحاب الشكاوى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم مؤكدا على أنه لا يوجد أي استثناءات وأن الجميع سواسية في الحصول على حقوقهم وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين مضيفا ان نظام المتابعة الجيدة للشكاوى يختصر الكثير من الوقت فى حلها.

فى سياق أخر اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مقترح القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2020/2021 وذلك بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكرارى للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول مايو لهذا العام جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

أوضح الداودى فى بيان انه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ليكون 258 درجة بجميع المدارس الحكومية على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها.

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الفنى الصناعى حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين وبنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 257 درجة وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 220 درجة والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 203 درجة المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 200 درجة المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفيه نظام الثلاث سنوات 180 درجة المدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 175 درجة والتدريب المزدوج صناعى ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 215 درجة والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 200 درجة.



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