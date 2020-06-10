اليوم السابع
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صور.. نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات خدمية برفقة أعضاء دورة تأهيل الشباب

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:51 م
صور.. نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات خدمية برفقة أعضاء دورة تأهيل الشباب جانب من الجولة
بنى سويف أيمن لطفى

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أجرى السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اليوم، جولة ميدانية لعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، حيث اصطحب مجموعة من شباب مبادرة التأهيل والتمكين، ضمن  فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، والتى تستمر 3 أسابيع منذ بدايتها مطلع الشهر الجارى، وتتضمن التدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، وذلك عن طريق المحاضرات والجولات الميدانية.

وأكد نائب المحافظ أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم حرص على تضمين الدورة التدربيبة الجانب العملي والميدانى، لتنمية قدرات المجموعة الشبابية في هذا المجال، خاصة أن منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة ترتكز على الجانب الميدانى، والعمل خارج الصندوق لإيجاد الحلول والبدائل للمشكلات والتحديات التي تواجه جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار نائب المحافظ خلال تفقده لمشروع مزلقان المديرية "الجاري تنفيذه"  إلى أهمية المشروع الحيوية للمنطقة ، التي تعاني من اختناقات مرورية مزمنة ، موضحا كيف تعامل محافظ الاقليم مع المشكلة ، خاصة وأن المشروع قد تم الموافقة عليه قبل توليه المسئولية ، وشهد تحفظات من بعض المواطنين ، والتي تعامل معها أولا من خلال دراسة المشكلة المرورية ، وتصميم  ومسار الكوبري ،ثم الانتقال لتفقد الموقع ميدانيا ، والاستماع لأراء المختصين ، وأراء المواطنين ، واتخذ قرارا باستمرار المشروع لأهميته.

وتابع نائب المحافظ أنه كانت هناك معوقات وتحديات تواجه البدء في التنفيذ أهمها أعمال الحفر، التي تتطلب تنسيق كامل بين  كل المرافق ، لعدم التأثير على مستوى الخدمات الحيوية ، وكذا الحركة المرورية ، مشيرا إلى أن المحافظ انتهج الأسلوب الميداني والاجتماعات المتكررة مع المختصين ، وأمر بانشاء جروب على الواتس  آب للمتابعة لحظة بلحظة  وضمان التواصل الدائم بين فريق العمل المختص من قطاع المرافق ، والذي أدى حتى الأن إلى سير الأعمال بشكل جيد ،رغم كثرة التحديات التى تواجه أعمال التنفيذ.

وبالتوازي قاد الأستاذ محمد على جبر الأمين العام للمجلس الاستشارى ، ومشرف مبادرة تأهيل وتمكين الشباب، باصطحاب مجموعة أخرى لتفقد عدد من المشروعات الخدمية ، التي شملت الاسكان الاجتماعي بالنويرة ، ومحطة صرف البساتين بنظام المعالجة الثلاثية.

وأوضح  "جبر" أن  هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات المحافظ بضرورة الجانب العملي والتطبيقي،  وتعريف الشباب بحجم الجهود والمشروعات التي تم تنفيذها  على مدار 6 سنوات مضت ،  في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي ساهمت في تحقيق نقلة في مستوى الخدمات ، بجانب العديد من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها التي ستساهم في تحقيق التنمية وحل العديد من المشكلات  في القطاع الخدمي بالمحافظة.

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تاهيل الشباب

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