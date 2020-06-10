صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تنجح فى إجراء عاشر ولادة قيصرية لمصابة بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، أنه تم إجراء عملية ولادة قيصرية عاشرة لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث وضعت مولودة أنثي، حيث أن حالة الأم وطفلتها بصحة جيدة.

وتم إجراء العملية بقيادة الدكتورة إلهام محمود، وتحت إشراف طبي كل من الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا والتوليد، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير، والدكتور الشيماء حامد أخصائية الأطفال، والدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي، ورضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وإشراف المستشفي السيد شحات، وعلي الواعد، وتمريض العمليات حسين عادل، وشيماء عاطف، وتمريض الحضانة مني حفني، وإشراف العمليات رضا على، والخدمات المعاونة مس أية، وإدارة هندسية "فراج وأمير"، ومعاون مكافحه عدوي للدكتور وهب الله عايش "سناء عبد الله خليفة، وسحر نصر والسيد السيد".

يذكر أن مستشفى العزل الصحي بإسنا أجرت عشرة عمليات ولادة قيصرية لتكون أول مستشفى مخصصة للعزل الصحي تجري هذا العدد من عمليات الولادة، وأول مستشفى عزل صحي على مستوى الجمهورية خروج وتعافي والتي تجاوز عدد الخروج 570 متعافي من فيروس كورونا، حيث وجهت مدير عام المستشفى الشكر لأبطال العزل الصحي بإسنا وجميع العاملين بالمستشفى علي التفاني والإخلاص في العمل.

أعلنت مستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، أن المستشفى تعد من أكثر المستشفيات على مستوى الجمهورية من حيث تزايد نسب الشفاء، والتي وصل عدد المتعافين داخلها إلي 570 حالة تعافي، عقب خروج 12 حالة أول أمس الإثنين، ويجرى مواصلة العمل على قدم وساق لمواصلة خدمة المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى.



إجراء عاشر ولادة قيصرية لمصابة بكورونا



أعمال إجراء العملية العاشرة لولادة طفلة بمستشفى إسنا



الفريق الطبى مع المولودة الجديدة بالمستشفى



سعادة الفريق الطبى بالمولودة الجديدة



مدير المستشفى مع المولودة الجديدة