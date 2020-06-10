اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدينة إسنا تبحث حلول لضعف المياه بقرية الدير وتخاطب وزير الري

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:40 م
صور.. مدينة إسنا تبحث حلول لضعف المياه بقرية الدير وتخاطب وزير الري مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مجلس مدينة إسنا، إنه نظراً لشكوى أهالي قرية الدير بشأن ضعف مياه الشرب بالمناطق الشرقية، وكثرة عدد السكان مما يتطلب الأمر زيادة كمية المياه، أعد المجلس مذكرة عرض على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لمخاطبة وزير الري والموارد المائية للموافقة على سحب كمية من المياه بطاقة تصميمية 1800 متر مكعب.

وقال رئيس مدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم إرسال تلك المذكرات والحلول بعد أن تمت الموافقة على توفير محطة مياه نقالى وتركيبها بقرية الدير على ترعة الكلابية بطاقة تصميمة 1800متر مكعب / اليوم، لتكون حل عاجل وسريع للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير وتحسين الخدمة للمواطنين.

مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (1)
مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (1)

 

مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (2)
مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (2)

 

مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (3)
مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (3)

 

مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (4)
مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (4)

 


الاقصر

مدينة اسنا

شكوى ضعف المياه بالقرى

اخبار الاقصر

قرية الدير

اخبار المحافظات

حل شكاوى المواطنين بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ 6 قرارات إزالة لمبانى غرب الأقصر فى حملة لحماية نهر النيل.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:09 م

رئيس مدينة إسنا: إنهاء رصف مدخل إسنا الشرقى وإعادة رصف الطرق الداخلية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:58 م

رئيس مدينة طيبة يكشف اعتماد المجمعات العمرانية لمدينة الأقصر الجديدة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:56 م

تعرف على مواعيد حملة مواجهة القوارض بمدينة الزينية لحماية الزراعات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:21 م

إدارة إسنا الصحية تعلن فحص 72 شخصا بينهم 13 حالة إصابة إيجابية بكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:45 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة