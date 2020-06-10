صور.. مدينة إسنا تبحث حلول لضعف المياه بقرية الدير وتخاطب وزير الري

الأقصر – أحمد مرعى

قال مجلس مدينة إسنا، إنه نظراً لشكوى أهالي قرية الدير بشأن ضعف مياه الشرب بالمناطق الشرقية، وكثرة عدد السكان مما يتطلب الأمر زيادة كمية المياه، أعد المجلس مذكرة عرض على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لمخاطبة وزير الري والموارد المائية للموافقة على سحب كمية من المياه بطاقة تصميمية 1800 متر مكعب.

وقال رئيس مدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم إرسال تلك المذكرات والحلول بعد أن تمت الموافقة على توفير محطة مياه نقالى وتركيبها بقرية الدير على ترعة الكلابية بطاقة تصميمة 1800متر مكعب / اليوم، لتكون حل عاجل وسريع للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير وتحسين الخدمة للمواطنين.



مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (1)



مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (2)



مدينة إسنا تضع حلول للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير (3)