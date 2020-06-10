اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ قنا يطالب بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمحلات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:10 م
صور.. محافظ قنا يطالب بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمحلات
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على الأسواق والمحلات بكل مدن وقرى المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع كل من أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى.

وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم، ضرورة التنسيق بين مديريتىّ التموين والطب البيطرى والجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من أى مسببات مرضية ووجه الداودى بمرور تلك الحملات على كل الأسواق والمخابز والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميا والكشف عن أى مخالفات في صلاحية السلع المعروضة للإستهلاك الآدمي وطرق تخزين المنتجات حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين من أبناء المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ على ضرورة التفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين التى ترد إلى غرف العمليات بالمديريات بشأن وجود منتجات فاسدة وغير مطابقة للمواصفات بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية للقضاء على وسائل الغش التجارى والتلاعب بالمستهلكين من قِبل التجار، مؤكدا أن خدمة المواطن وتوفير سِلع غذائية آمنة صحيا وبالأسعار المقررة هى أحد واجباتنا التى لابد أن نسعى إلى تحقيقها.

اجتماع محافظ قنا مع مسئولى التموين (1)
 
 

اجتماع محافظ قنا مع مسئولى التموين (4)
 

 


قنا

محافظه قنا

اخبار قنا

الرقابه على الاسواق

محافظ قنا

التموين

الرقابه

الغش التجارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة