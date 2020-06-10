صور.. محافظ قنا يطالب بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمحلات

قنا - وائل محمد

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على الأسواق والمحلات بكل مدن وقرى المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع كل من أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى.

وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم، ضرورة التنسيق بين مديريتىّ التموين والطب البيطرى والجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من أى مسببات مرضية ووجه الداودى بمرور تلك الحملات على كل الأسواق والمخابز والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميا والكشف عن أى مخالفات في صلاحية السلع المعروضة للإستهلاك الآدمي وطرق تخزين المنتجات حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين من أبناء المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ على ضرورة التفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين التى ترد إلى غرف العمليات بالمديريات بشأن وجود منتجات فاسدة وغير مطابقة للمواصفات بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية للقضاء على وسائل الغش التجارى والتلاعب بالمستهلكين من قِبل التجار، مؤكدا أن خدمة المواطن وتوفير سِلع غذائية آمنة صحيا وبالأسعار المقررة هى أحد واجباتنا التى لابد أن نسعى إلى تحقيقها.