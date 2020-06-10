اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:56 م
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تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

صور.. لجان لحصر للأسر الشاغلة بنجع "أسو" والألومنيوم" غرب الإسكندرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:32 م
صور.. لجان لحصر للأسر الشاغلة بنجع "أسو" والألومنيوم" غرب الإسكندرية رئيس حى غرب
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى غرب الإسكندرية، فى بيان له اليوم عن لجان لحصر الأسر الشاغلة بنجع " أسو" و"الألومينوم" وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية ورفع مستواها الاجتماعى والاقتصادى، ونحو توفير كافة السبل لتحسين حياة المواطنين.

وقامت المهندسة سحر شعبان بجولة ميدانية لمتابعة أعمال لجان الحصر بنجع" الألمونيوم "ونجع "أسو"، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بحصر أعداد الوحدات السكنية وأعداد الأسر الشاغلة بمنطقتى نجع "أسو" ونجع "الألمونيوم" بنطاق حى غرب.

وتعد منطقتى نجع "أسو"و "الألومنيوم" من معوقات استكمال مشروع إنشاء الوصلة الحرة بميناء الإسكندرية وهو كوبرى 54 والذى يعمل على حل الأزمة المرور بالمحافظة ضمن الخطة الشاملة لتحقيق سيولة مرورية غرب الأسكندرية، حيث توجد منطقة سكنية يمر بها الكوبرى وهى نجع أسو ونجع الألمنيوم تعيق المشروع وهى منطقة سكنية غير مخططة تم بناؤها بطريقة عشوائية تحتوى على عدد كبير من السكان.

وفى نجع أسو تحتوى على 52 وحدة سكنية بها 700 أسرة على إجمالى أرض 21 فدان ، بينما نجع الألومنيوم تحتوى على1300 أسرة بها 300 منزل مطله على ترعة النوبارية وهى من المناطق الخطرة نظرا لوجودها على الترعة مباشرة وتهدد أرواح المواطنين فى حالة ارتفاع منسوب الترعة تسبب غرق المنازل .

لجان الحصر (1)
 
لجان الحصر (2)
 
لجان الحصر (3)
 
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