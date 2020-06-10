صور.. رئيس حي ثان المحلة يقود حملة نظافة مكبرة بميدان الشون

الغربية - عادل ضرة

قاد المحاسب محمد محمد عبد الغني عيد رئيس حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبرة بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الحي، بمشاركه لمياء خليفة نائب رئيس الحي بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحي ومجل المدينة، واستهدفت رفع تراكمات القمامة بعدد من الشوارع الرئيسية، وتجميل ميدان الشون الرئيسي بالمحلة، ورفع القمامة والإشغالات بمنطقة العباسي الجديد والمنشية.

وشدد رئيس الحي على ضرورة التزام جهاز النظافة بالحملات اليومية لرفع القمامة، وبذل الجهد فى الحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة

من ناحيه اخرى أجرى اليوم محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، جولة تفقدية لمتابعة استعداد مدارس الحى لاستقبال امتحانات الثانوية العامة ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة المرور على المدارس ومتابعة الاستعدادات .

حيث قام رئيس الحى ، بالمرور على المدارس التى تم تخصيصها للمراقبين ورؤساء اللجان الخاصة بامتحانات الثانويه العامه للعام الحالى 2019/2020 ، وذلك فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، كما تابع خطة تطهير وتعقيم المدارس والاستراحات بحضور محمد فاروق مدير إدارة غرب التعليمية .

وكشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن توفير 120 بوابة تعقيم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، الى جانب توفير عدد 2 بوابة أخرى لتغطية كافة لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 122 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة .



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