اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس حي ثان المحلة يقود حملة نظافة مكبرة بميدان الشون

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:32 م
صور.. رئيس حي ثان المحلة يقود حملة نظافة مكبرة بميدان الشون حملة نظافة مكبرة بشوارع المحلة
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد المحاسب محمد محمد عبد الغني عيد رئيس حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبرة بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الحي، بمشاركه لمياء خليفة نائب رئيس الحي بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحي ومجل المدينة، واستهدفت رفع تراكمات القمامة بعدد من الشوارع الرئيسية، وتجميل ميدان الشون الرئيسي بالمحلة، ورفع القمامة والإشغالات بمنطقة العباسي الجديد والمنشية.

وشدد رئيس الحي على ضرورة التزام جهاز النظافة بالحملات اليومية لرفع القمامة،  وبذل الجهد فى الحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة  

من ناحيه اخرى أجرى اليوم محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، جولة تفقدية لمتابعة استعداد مدارس الحى لاستقبال امتحانات الثانوية العامة ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة المرور على المدارس ومتابعة الاستعدادات .

 

حيث قام رئيس الحى ، بالمرور على المدارس التى تم تخصيصها للمراقبين ورؤساء اللجان الخاصة بامتحانات الثانويه العامه للعام الحالى 2019/2020 ، وذلك فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، كما تابع خطة تطهير وتعقيم المدارس والاستراحات بحضور محمد فاروق مدير إدارة غرب التعليمية .

 

وكشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن توفير 120 بوابة تعقيم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، الى جانب توفير عدد 2 بوابة أخرى لتغطية كافة لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 122 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

 

101850919_631533844111940_8913917828045098014_n
101850919_631533844111940_8913917828045098014_n

 

101969851_631533810778610_5601436856541989473_n
101969851_631533810778610_5601436856541989473_n

 

102422740_631533680778623_290771586602126397_n
102422740_631533680778623_290771586602126397_n

 

102956791_631533780778613_8823678605804663906_n
102956791_631533780778613_8823678605804663906_n

 


اخبار عاجله

حى ثان المحلة

المحلة

حملة نظافة بالمحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة