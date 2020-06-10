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صور.. رؤساء مدن المنيا يشنون حملات تموينية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:11 م
صور.. رؤساء مدن المنيا يشنون حملات تموينية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حملة رؤساء مدن مراكز المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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شن رؤساء المراكز والمدن ، عددا من الحملات اليوم ، بينها حملات تموينية وأخرى لمتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية ، ضمن تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .

حيث تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، المتابعة الميدانية، ورفع كافة الاشغالات من الشوارع والميادين، وتنفيذ الحملات التموينية لضبط الأسواق، والمحلات التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين، ومباحث التموين

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 76 مخالفة متنوعة، ما بين محاضر تموينية، ورخص، ومحاضر إعدام منتجات فاسدة، ومحاضر ضبط سلع تموينية مدعمة، ومخابز، وإزالة إشغالات.

فيما قامت الوحدة المحلية بمطار بمتابعة اعمال تطهير وتعقيم مستشفى مطاى ومستشفى الصحة الانجابية بمطاى ،وأعلنت الوحدة المحلية عن استمرار تطبيق الإجراءات الوقائيه لمواجهه فيروس كورونا من خلال حملات الرش والتطهير .

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بضرورة استمرار الحملات اليومية بنطاق المركز ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تابعت المهندسة نبيلة محمود رئيس المركز الوحدات الصحية بكفرخزام وتل بنى عمران للتأكد من توافر الادويه والامصال والاكسجين وانتظام الاطقم الطبيه وحالة النظافه والتخلص الامن من النفايات الطبية 

كما تابعت رئيس مركز ديرمواس مشروع المعديات للاطمئنان على اجراءات السلامه والصحة المهنية وعوامل الامان ، وانتظام التحصيل ، كما أجرى المركز حملة نظافه ورفع مخلفات بقرى مجلس قروى كفر خزام .

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جولة رؤساء مركز المنيا

 

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جولة رؤساء مركز المنيا

 

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جولة رؤساء مركز المنيا

 

 


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