اليوم السابع
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صور.. حملة لترميم وتجميل أحواض الزهور والأشجار بشوارع طنطا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:22 م
صور.. حملة لترميم وتجميل أحواض الزهور والأشجار بشوارع طنطا حملة لصيانة احواض الزهور والأشجار بطنطا
الغربية - عادل ضرة

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نفذ قسم المتنزهات بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لترميم وتجميل احواض الزهور والأشجار، تحت إشراف الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بالاهتمام بالمظهر العام وتكثيف أعمال النظافة اليومية بالشوارع.

أسفرت الحملة عن ترميم وإعادة زراعة أحواض الأشجار والزهور بطول شارع البحر الرئيسى، وأسفل الكوبرى العلوى بنهاية شارع البحر.

من ناحيه أخرى، نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة لإزالة أعمال البناء المخالف ببرج سكني بمدينة طنطا.

وتلقى رئيس الحي بلاغا من مواطنين بقيام صاحب برج سكني بالبناء المخالف لدور سكني بالمخالفة لترخيص البناء، وتم الفور تم الدفع بحملة مكبرة ومقاول الهدم وتم إزالة اعمال البناء بالكامل وتحرير محضر للمخالف وإحالته للنيابة العسكرية.

من ناحيه أخرى، شن حى أول المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، برئاسة الدكتور عادل عبد الحميد سلامة رئيس الحى ، والمهندس ياسر اليمانى مدير الإدارة الهندسية بالحى ، وبالتنسيق مع مأمور قسم أول المحلة الكبرى ، حملة لإزالة طوابق مخالفة صدر لها قرار إزالة بإحدى الابراج السكنية ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

وأسفرت الحملة عن إزالة البناء بالطابق الثالث عشر حتى الطابق السادس عشر علوى بالعقار الكائن بشارع ابو السعود منطقة ابو راضى ، والتى تمت بالبناء بالمخالفة القانون 119 لسنة 2008 ولائحتية التنفيذية للقرارات الادارية رقم 802و818و864و872 لسنة 2020 ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف .

 

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حى ثان طنطا

طنطا

زراعة الاشجار بطنطا

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