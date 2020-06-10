صور.. حملة تطهير لمقر جهاز شئون البيئة بطنطا لمكافحة فيروس كورونا

الغربية عادل ضرة

نظم جهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية حملة تطهير وتعقيم مكبرة لأقسام الجهاز المختلفة والتى تأتى ضمن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتعقيم وتطهير كافة المقرات الإدارية التابعة لوزارة البيئة بالمحافظات.

تحت إشراف الدكتورة ايناس ابوطالب رئيس الجهاز وقطاع الفروع وبمتابعة الدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع شئون الفروع بجميع محافظات الجمهورية لوسط الدلتا.

وتم تنفيذ حملة تطهير وتعقيم لجميع المكاتب الادارية والمعامل بمقر فرع جهاز شىون البيئة بطنطا تحت اشراف الدكتور اشرف ابو الفتوح قائم باعمال رئيس الفرع و شملت الحملة، أعمال التعقيم والتطهير المكثفة للمكاتب الإدارية والأقسام والحجرات الخاصة بجهاز شئون البيئة بطنطا وذلك بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر للتنمية بالغربية.

وأشار الدكتور اشرف ابوالفتوح بجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا إلى أنه قد قامت الوزارة بتوجيه من ياسمين فؤاد بصرف الكمامات والجوانتيات لجميع العاملين بالفروع والوزارة حيث يتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من قبل جميع العاملين بالفرع وارتدائها منعا لانتقال الفيروس والحفاظ على صحة العاملين والمترددين على الفرع وكذلك يتم اتباع أعمال التطهير اللازمة مع المترددين على مقر الجهاز بمدينة طنطا ويتم ذلك التعقيم والتطهير بالجهود الذاتية للعاملين بالفرع إيمانا منهم بأهمية الوقايةوالحفاظ على صحتهم ومنع انتشار الفيروس.