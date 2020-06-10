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صور.. حملة تطهير للشوارع والمحلات التجارية بحى أول طنطا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:37 م
صور.. حملة تطهير للشوارع والمحلات التجارية بحى أول طنطا حملة تطهير وتعقيم لشوارع ومحلات مدينة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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نفذ حى أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حملة تطهير موسعة لعدد من الشوارع والمحلات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة شارع الإسكندرية بداية من بوابة طنطا الغربية، وحتى ميدان الإسكندرية، وشارع المعاهدة وشارع الفاتح حتى بوابة سوق الجملة، كما تم تطهير المحلات التجارية بهذه الشوارع بالمطهرات وذلك فى إطار خطة محافظة الغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحيه أخرى، قاد المحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة الجديد يرافقه المحاسب محمد عيد رئيس حى ثان المحلة، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالتصدى للعشوائية واشغالات الباعة الجائلين وإشغالات أصحاب المحلات التجارية، أسفرت عن مصادرة ورفع اشغالات المحلات التجارية، ومصادرة عربات باعة متجولين، كما تم إزالة التعديات على الأرصفة، وتشميع مقهى لمخالفته قرار الحظر.وشدد رئيس المدينة على تكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة مستمرة والتصدى لتعديات اصحاب المحلات التجارية والباعه الجائلين، لإعاده السيولة المرورية بالشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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