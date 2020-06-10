صور.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات ورصف الطرق بالمنتزه شرق الإسكندرية

الإسكندرية ــ جاكلين منير

شددت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، شرق الإسكندرية على المتابعة اليومية وشن الحملات لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات التى تعيق المارة والسيولة المرورية، وقد قاد مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمرافقة كل من، شرطة مرافق المنتزه أول، ومعاونى ادارة إشغال الطريق، وأشار الحى فى بيان له اليوم، إلى أنه تم رفع كافة الاشغالات والتعديات على الطريق العام وذلك بكل من، شارع خالد بن الوليد، شارع مسجد سيدى بشر، شارع محمد حسين، ميدان سيدى بشر الترام، شارع البكباشى العيسوى.

كما تم متابعة الوضع وشن حملة أخرى بشارع آديب معقد السيوف استكمالا للحملة الصباحية للاطمئنان على عدم رجوع أى من الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات حتى لا يتعرض المواطنين للمخاطر وايضا للسيولة المرورية .

من جهة أخرى، واصل الحى تنفيذ خطة الرصف لرفع كفاءة الطرق، بناء علي تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول لإدارة الطرق بالحي لمتابعة أعمال الرصف في شارع 2 وشارع 3 يمين من شارع 45 قبلي ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف .

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.



ازالة الاشغالات



اعمال الرصف



حملات ازالة



رصف الشوارع الداخلية