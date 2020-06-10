اليوم السابع
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صور.. حملات رش وتطهير وصيانة ورفع إشغالات ومخلفات بالمنيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:59 م
صور.. حملات رش وتطهير وصيانة ورفع إشغالات ومخلفات بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تنفيذ اعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة لعملية صرف المعاشات والحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيراً إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة.

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من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اجراء اعمال تأهيل وصيانة لأعمدة الإنارة لمدخل قريتي بني احمد الغربية وتله، بالإضافة لحملة نظافة ورفع المخالفات الصلبة لقرية تله، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش التطهير بالشوارع والأحياء الرئيسية بحي جنوب المدينة، بالإضافة لحملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بقري اطسا واطسا البلد والبيهو، وبحي شرق وغرب المركز، كما تم اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بطريق شوشة.

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وتابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، صرف المعاشات بمكتب بريد بمحيط قرية بني عامر، وتابعت أيضا، اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة للطرق الرئيسية، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة وحملة النظافة بقرية بني حرام التابعة للمركز، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير لماكينات الصرف الالي، ومتابعة الحالة العامة لمواقف السيارات.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، اعمال رفع تراكمات القمامة بقريتي حلوه وأبو عزيز. 

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