صور.. تخطيط وتجميل كورنيش الإسكندرية بالتزامن مع الحظر

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت محافظة الإسكندرية، أعمال رفع كفاءة الكورنيش والشوارع الرئيسية، وذلك بالتزامن مع ساعات الحظر، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستغلال أوقات الحظر فى أعمال رصف الطرق وتخطيطها بتحديد الاتجاهات المرورية لإبراز الوجه الحضاري لمحافظة الإسكندرية.

وقامت الآجهزة التنفيذية بالإسكندرية باستغلال وقت الحظر فى تخطيط الكورنيش ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، ودهان الأرصفة بالألوان المميزة لمحافظة الإسكندرية و هي الأصفر والاسود، كما تم استغلال فترة إغلاق الشواطئ ومنع تجمعات الكورنيش فى إعادة ترميم سور الكورنيش ورفع كفاءة البرجولات المنتشرة بطول كورنيش الإسكندرية، كما تم أعادة تأهيل المزلقانات المتهالكة بطريق ترام الرمل خاصة بالمناطق الحيوية، وذلك رفع كفاءة وتوسعة الطرق الرئيسية مثل الطريق الزراعى، وطريق الاسكندرية – مطرح الصحراوى.

كما قامت محافظة الإسكندرية، بأعمال تخطيط العديد من الشوارع وتحديد الاتجاهات المرورية للسيارات وأماكن عبور المشاة بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي جابروبطول الكورنيش.

من جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استغلال فترة الحظر لرفع كفاءة الكورنيش والطرق الرئيسية و المزلقانات علي مستوي المحافظة، وأصدر تعليمات بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من مديرية الطرق والنقل، وهيئة النقل العام، وإدارة مرور الإسكندرية حيث تم الانتهاء من مشروع طريق الإسكندرية مطروح، بعد أعمال التطوير والتوسعة بداية من شارع البيطاش الرئيسي وحتى بوابة 8 ، وذلك فى إطار تطوير الطرق غرب الإسكندرية ، واستغلال فترة حظر التجوال فى أعمال الرصف والإصلاحات والتطوير لكافة أحياء الإسكندرية.



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تخطيط الكورنيش (3)



تخطيط الكورنيش (4)



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تخطيط الكورنيش (7)