صور.. إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 18 محضرا بطور سيناء

وتشكلت لجنة من مكتب اغذية طور سيناء من عادل عبدون ووائل نجم مراقبي الاغذية بالمكتب، كما تم المرور على عدد 19 منشأة بطور سيناء و تم اخذ 10 عينات للفحص وتم عمل 18 محضر كما تم اعدام 62.5 كجم،و7 لتر من المواد الغذائية.

وذلك في ضوء التكليف بالمرور علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كما تم التشديد علي أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات واللنظافة الشخصية لكافة العاملين والتأكيد علي غسل الأيدي والتعقيم والتطيهر المستمر .

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا، كما شن مكتب صحة ابو زنيمة حمله على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة أبوزنيمة تحت اشراف الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء و الدكتور احمد حسانين مدير الطب الوقائى ومدير ادارة مراقبة الاغذية ومراقب عام الأغذية ومدير مكتب الصحة و احمد عبدالقادرمفتش اغذية أبوزنيمة.