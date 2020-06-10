صور.. إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 18 محضرا بطور سيناء

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة على الأسواق والمحلات التجارية بطور سيناء تحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء والدكتور أحمد حسانين مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومصطفى خليل مراقب عام الاغذية.
وتشكلت لجنة من مكتب اغذية طور سيناء من عادل عبدون ووائل نجم مراقبي الاغذية بالمكتب، كما تم المرور على عدد 19 منشأة بطور سيناء و تم اخذ 10 عينات للفحص وتم عمل 18 محضر كما تم اعدام 62.5 كجم،و7 لتر من المواد الغذائية.
وذلك في ضوء التكليف بالمرور علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كما تم التشديد علي أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات واللنظافة الشخصية لكافة العاملين والتأكيد علي غسل الأيدي والتعقيم والتطيهر المستمر .
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا، كما شن مكتب صحة ابو زنيمة حمله على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة أبوزنيمة تحت اشراف الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء و الدكتور احمد حسانين مدير الطب الوقائى ومدير ادارة مراقبة الاغذية ومراقب عام الأغذية ومدير مكتب الصحة و احمد عبدالقادرمفتش اغذية أبوزنيمة.
واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين وخصوصا مجال تداول الأغذية والمشروبات ونظرا لما تمر به البلاد من إنتشار وباء فيرس كورونا covid 1
تم المرور على عدد 15 منشأة غذائية وتم إعدام عدد 102 كيلو و 4 لتر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير عدد 11 محضر جنحة صحية للمخالفين .
وتم التنبيه بالاتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات و المسافات البينية بين الاشخاص. والا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
وتم عمل تثقيف صحى للمواطنين وأصحاب المنشآت اثناء المرور ،كما تم التنبيه على المواطنين وأصحاب المحال التجارية التخلص من الكمامة بالطرق الصحية بحيث لا يتم رميها بالشارع مما يعرض أطفالنا للتعرض لها .
كما تم التنبيه مشددا بعدم تكرار المخالفات والاتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية وسيتم عمل حملات بصفة مستمرة وذلك من أجل وصول غذاء صحى وأمن الرجاء من الجميع التزام منازلهم
إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية (2)
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