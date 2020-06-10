صور.. إصلاح هبوط أرضى بحى جمرك الإسكندرية.. وحملات لضبط المخالفات

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا من غرفة العمليات بالحى، بوجود هبوط أرضي ب 41 شارع العناني أمام مسجد الكسفريتي ،و تحت إشراف وتوجيهات محمود شحاته رئيس حي الجمرك، توجه سكرتير عام الحى ومدير إدارة الطرق الىموقع الهبوط الآرضى.

وأشار حى الجمرك فى بيان له، أنه تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي وشركة المياه، للكشف عن الهبوط ، وتم وضع حواجز أمنية وجاري الاستكمال وعمل اللازم .

من جهه اخرى وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية الإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحملات الانضباطية اليومية بنطاق الحى، تم شن حملة مكبرة تحت اشراف وتوجيهات محمود شحاته بريك رئيس حي الجمرك، بتواجد الإدارات المعنية بالحي " إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ،حيث توجهت الحملة الى حلقة الاسماك و تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام المارة.

وفور تلقي بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بشأن محل مفتوح ويقدم طلبات بشارع 26 يوليو توجهت على الفور الحملة الى المكان المذكور وتم غلقه .



حملات بحى الجمرك



حملات بحى الجمرك