صحة كفر الشيخ: شفاء 126 حالة كورونا بالمحافظة وعدد المصابين بها 682 حالة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام ن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد الحالات المصابة 68 حالة، ليرتفع عدد حالات الإصابة من 682 حالة، وتم شفاء 126 حالة، وعدد حالات الاشتباه 1840 حالة، منهم 110 حالة من خارج المحافظة، كما تبين سلبية عينات 1039حالة، وننتظر نتائج 70حالة، وتوفيت 4 حالات من قلين وكفر الشيخ ودسوق وسمنود بالغربية، ليرتفع عدد حالات الوفاة لـ28حالة من داخل وخارج المحافظة.

وأضافت سلام، لـ "اليوم السابع"، أن عدد الحالات التي رصدت مديرية الصحة بكفر الشيخ 682 حالة، منهم 64 حالة من 8 محافظات، وعدد الحالات التي توفيت منذ بداية الجانحة 22 حالة من جميع المحافظات.

وأكدت وكيل الوزارة، أنها تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء في مستشفيات العزل أو في الحجر الصحي ببلطيم، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية التي تحتوي على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقري ومدن المحافظة.

وأضافت سلام ، أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد في الأسواق ،للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الاطقم الطبية .