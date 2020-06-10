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صحة شمال سيناء: شفاء حالتين وإصابة 8 بكورونا فى العريش وبئر العبد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:48 ص
صحة شمال سيناء: شفاء حالتين وإصابة 8 بكورونا فى العريش وبئر العبد الدكتور طارق شوكة وكيل صحة شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم ، عن شفاء حالتين وإصابة 8 بكورونا فى العريش وبئر العبد، وأوضح البيان، أن آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء ، تؤكد وجود 8 حالات كورونا تحت العلاج وشفاء حالتين، وأن إجمالى الحالات 52 حالة، السلبى منها 35، و7 حالات تحت الفحص، والحالات الإيجابية 10، تم منها شفاء حالتين، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل حالة فى مستشفى العريش ، وعزل 5 حالات فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزلى .

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء استمرارها فى إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء 66 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر مايو 2020 الماضي 

وأضاف أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزيارتهم منزليًا.

وأكد إبراهيم عبد الله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية،.أن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية .

وأشار إلى إعفاء 43 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و 23 حالة علي الأقسام الداخلية، مشددا على ان مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني ،وان مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل علي مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.


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