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"صحة بسيون" تناشد المتعافين من كورونا التبرع ببلازما لطبيب مصاب بالفيروس

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:44 م
"صحة بسيون" تناشد المتعافين من كورونا التبرع ببلازما لطبيب مصاب بالفيروس الطبيب المصاب بكورونا ببسيون
الغربية - عادل ضرة

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وجهت الإدارة الصحية ببسيون بمحافظة الغربية، نداءات استغاثة للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أبناء مركز بسيون للتبرع بالبلازما، لانقاذ طبيب بالوحدة الصحية بقرانشو والذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، ووضعه بالعناية المركزة لتدهور حالته الصحية.

وكشفت الإدارة الصحية ببسيون فى بيان لها، أن الطبيب رامى كريم اخصائي الكلى الصناعى بوحدة كلى قرانشو وابن قرية كفر سليمان مركز بسيون، أصيب بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله هو وزوجته، مؤكدة أن الطبيب حالته الصحية سيئة وتم وضعه بالعناية المركزة بالحجر الصحي بكفر الزيات، وحالته تزداد سوء يوما بعد يوم.

وناشدت الإدارة الصحية المتعافين من كورونا التبرع ببلازما فصيلة A+ على وجه السرعة لانقاذ حياته حتى لا يضطر الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعى.

 

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المتعافين من كورونا

بلازما المتعافين من كورونا

الاداره الصحية ببسيون

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