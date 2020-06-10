صحة الغربية تسلم 3 أجهزة تنفس بتكلفة 90 ألف جنيه لحميات طنطا

الغربية - مصطفى عادل

سلمت لجنة من مديرية الصحة بمحافظه الغربية برئاسه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، 3 أجهزة تنفس صناعي باي باب وجهاز بالس فنجر لمستشفى حميات طنطا بالتنسيق مع المجتمع المدني، لخدمه المرضى المترددين علي المستشفي.

وقامت لجنة برئاسه الدكتور محمد الششتاوى مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة يرافقه الدكتور توفيق المنشاوى مسئول التطوير المؤسسى بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بتسليم الأجهزة لإدارة المستشفى برئاسه الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات والدكتور محمد طارق مدير مستشفى حميات طنطا، وتم تركيب الاجهزه وتشغيلها بقسم الرعايه المركزه لخدمه المرضي.

من ناحية آخرى أسفرت نتيجة فحص العينة الثانية لرئيس مدينة قطور الجديد والصادر له قرارا بالعمل لرئاسة مدينة قطور في حركة تنقلات تنقلات وزارة التنمية المحلية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. كانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة قد أجرت تحليل لعينة دم ومسحة حلق لرئيس مدينة قطور الجديد للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وجاءت نتيجة فحصها ايجابيه إصابته بالفيروس.

وكان رئيس مدينة قطور قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس وتم إجراء تحليل مبدئى وجاءت النتيجة إيجابية، وتم سحب عينة اخرى له وإرسالها لمستشفى المنشاوى العام لفصحها للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه. فى الوقت الذى تم فيه فحص المخالطين له وعددهم 8 وهم أحمد المغاورى سليمان رئيس المدينة السابق، و7من العاملين بمكتبه وسائق رئيس المدينة، كونهم كانوا مخالطين لرئيس المدينة، وجاءت نتيجتهم سلبية.