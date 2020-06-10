شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة شينخوا الصينية إن مسجد نيوجيه بالعاصمة الصينية بكين قد استأنف الأنشطة الدينية بدءا من اليوم الأربعاء بعد تلاشي وباء فيروس كورونا الجديد في الصين، وفقا لبيان أصدره المسجد.

وقال البيان الصادر عن المسجد إنه في الوقت الحاضر، تم استئناف الأنشطة الدينية في المسجد فقط. ويتوجب الحجز المسبق أو تسجيل المعلومات الشخصية في المسجد قبل الدخول لأداء الصلاة كل يوم.

ويذكر أن مسجد نيوجيه يعد من أقدم المساجد في شمالي الصين، حيث تم بنائه عام 996 خلال عهد أسرة لياو الإمبراطورية، ويجمع بين العناصر المعمارية للقصور الصينية القديمة وطرز المساجد العربية. وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، قامت الحكومة بترميم المسجد عدة مرات.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، قد قالت اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض أمس. وأضافت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض.

وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

ياتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيها السفارة الأمريكية في الصين اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف قريبا العمل في قنصليتها في مدينة ووهان التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا أواخر العام الماضي.

وقال فرانك ويتيكر، مسؤول الشؤون العامة بالسفارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد "يعتزم استئناف العمليات في ووهان في المستقبل القريب" دون أن يحدد موعدا لذلك.