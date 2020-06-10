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شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:00 ص
شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة ياسر برهامى
كتب- محمد إسماعيل

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وجه طارق ياسين الرفاعى شيخ عموم الطريقة الرفاعية، انتقادات حادة لياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بسبب الفتوى الأخيرة التى وصف خلالها الحضرة الصوفية بـ"البدعة"، مطالبا بالتوقف عن بث الفتاوى التى تثير الفتنة فى المجتمع.
 
وقال الرفاعى لـ"اليوم السابع" لا يوجد شئ فى الحضرة سوى ذكر الله والتسبيح بحمده والصلاة على الرسول الكريم والدعاء لله فهل هذا بدعة عند برهامى؟، مشيرًا إلى أن الصحابة فعلوا نفس الشئ.
 
وأكد الرفاعى أن الغرض من هذه الفتاوى هو نشر الفتنة فى المجتمع، مضيفًا:"نحن فى وقت نحتاج فيه إلى التكاتف المجتمعى فى مواجهة الوباء والدعاء الله أن يرفع هذه الغمة وليس الوقت الآن هو وقت إثارة النعرات الخبيثة والحديث عن أن هذا مبتدع او هذا كافر".
 
ووجه طارق ياسين الرفاعى رسالة إلى ياسر برهامى قال فيها:"توقف عن إصدار فتاوى لا تقدم شئ للمجتمع سوى الفتنة".
 
كان ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، قد جدد الصراع بين التيار السلفى والطرق الصوفية، حيث أفتى بأن الحضرة التى تنظمها الطرق الصوفية "بدعة" بحسب وصفه، وليست من الذكر المشروع.
 

ياسر برهامى

الطريقة الرفاعية

الطرق الصوفية

طارق الرفاعى

الحضرة الصوفية

اليوم السابع بلس

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