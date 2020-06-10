اليوم السابع
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شقيق جورج فلويد يتحدث أمام لجنة بالكونجرس عن إصلاحات الشرطة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:15 م
شقيق جورج فلويد يتحدث أمام لجنة بالكونجرس عن إصلاحات الشرطة الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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من المقرر أن يتحدث أحد أشقاء جورج فلويد، الذي أثارت وفاته في منيابوليس احتجاجات في مختلف أرجاء العالم، أمام لجنة بالكونجرس يرأسها نائب ديمقراطي اليوم الأربعاء مع تناول المشرعين لقضيتي عنف الشرطة والتمييز على أساس عرقي.

وسيقدم فيلونايز فلويد (43 عاما) من مدينة ميزوري بولاية تكساس قرب هيوستون شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب مع محامي الأسرة بن كرامب وعشرة أشخاص آخرين في أول جلسة استماع للكونجرس لبحث الدوافع الاجتماعية والسياسية التي أثارت احتجاجات استمرت أسابيع في مختلف أرجاء البلاد وخارجها.

ووفاة جورج فلويد يوم 25 مايو بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة نحو تسع دقائق هي الأحدث في سلسلة قتل رجال ونساء أمريكيين من أصل أفريقي على يد الشرطة مما أثار الغضب في الشوارع الأمريكية ودعوات جديدة لإصلاح الشرطة.

وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية هذا الأسبوع "الحقيقة السافرة هي أنه أمام كل واقعة استخدام مفرط للقوة تصدرت عناوين الصحف هناك وقائع أخرى لا تعد لم نسمع بها". وأضاف "هذه مشكلة ممنهجة تتطلب حلا شاملا".

وتستعد اللجنة القضائية لعرض مجموعة تشريعات كاسحة تهدف إلى مكافحة عنف الشرطة وعنصريتها أمام جلسة موسعة للكونجرس يوم الرابع من يوليو ومن المتوقع أن تعقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل لإعداد مشروع قانون للتصويت عليه في الكونجرس.

 


جورج فلويد

الكونجرس

شقيق جورج فلويد

الشرطة الامريكية

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