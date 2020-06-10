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شقيق جورج فلويد لنواب الكونجرس: علينا التغير للأفضل ليرقد أخى بسلام

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:02 م
شقيق جورج فلويد لنواب الكونجرس: علينا التغير للأفضل ليرقد أخى بسلام جورج فلويد
كتبت: نهال أبو السعود

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بدأت الآن جلسة استماع اللجنة القضائية بمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي بشأن وحشية الشرطة، حيث أدلى رئيس الحزب الديمقراطي جيري نادلر بملاحظات افتتاحية.

قال جيري نادلر، إن الإرث الأمريكي لزمن الاستعباد لا يزال يلاحق أمتنا، مستشهداً بإحصاءات حول التمييز ضد الأمريكيين الأفارقة.

وأضاف نادلر، إن الجلسة ستركز على كيفية منع أعمال العنف العنصرية من قبل ضباط الشرطة وأكد أن جلسة الاستماع "لم تكن لائحة اتهام لجميع ضباط الشرطة"، لكنه قال إن الكثير من الضباط يسيئون استخدام سلطتهم.

وقال نادلر: "إنها مشكلة نظامية تتطلب حلاً شاملاً" ، مشيراً إلى إقرار قانون العدالة في الشرطة الذي طرحه الديمقراطيون في الكونجرس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لنسخة من ملاحظات شقيق جورج فلويد فإنه سيدعو المشرعين للتأكد من أن مقتل شقيقه يثير تغييراً لمنع حدوث حالات وفاة مماثلة في المستقبل.

سيخبر فلويد أعضاء مجلس النواب  "اسم جورج يعني شيئًا .. إذا انتهى موته بتغيير العالم للأفضل. وأعتقد أنها ستفعل ذلك. أعتقد ذلك. ثم مات وهو يعيش. عليك أن تتأكد من أن وفاته لن تذهب سدى ".

سيقدم فلويد أيضًا رسالة شخصية أكثر لأخيه الذي سماه بيري "بيري ، انظر إلى ما فعلته إنك تغير العالم. "شكرا على كل شيء. لرعايتك لنا عندما كنت على الأرض ، ولرعاية جميعنا الآن. أتمنى أن ترقد بسلام وقوة ".


جورج فلويد

الولايات المتحدة

مظاهرات امريكا

الكونجرس

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