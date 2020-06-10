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شركة مياه أسيوط تعلن تنظيم دورات تدريبية أون لاين للارتقاء بالعاملين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:52 ص
شركة مياه أسيوط تعلن تنظيم دورات تدريبية أون لاين للارتقاء بالعاملين شركة مياه أسيوط
كتب أحمد حسن

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 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، عن إقامة دورات  تدريبية "أون لاين" للارتقاء بوعى العاملين فى ظل مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد على مستوى جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه، كما تحمل الخطة المستقبلية لمركز التدريب الرقمنة الإدارية وتشغيل وصيانة المحركات والأداء الإلكتروني لاختبارات المسار الوظيفي للترقية بمختلف الوظائف.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن مركز تدريب الشركة يستعد لإقامة دورة تدريبية بمشاركة مختلف الشركات التابعة للشركة القابضة تحت عنوان " صحة نفسية في ظل مواجه الأزمة" لدعم الصحة النفسية لدى العاملين وتحقيق التكيف النفسي لمواجهة الأزمة المستجدة لفيروس كورونا، وما يمثله ذلك من أهمية تعود بالإيجاب على سلامة العملية الإنتاجية.

 

فيما أكد إسلام حمدان، مدير الإدارة العامة للتدريب بشركة أسيوط، أن الخطة المستقبلية لمركز التدريب تمتد لتشمل دورة تدريبية أخرى تحت عنوان "الرقمنة الإدارية لقطاع مياه الشرب" والموجهة لكافة رؤساء القطاعات ومديري عموم الإدارات للارتقاء بمستوى أداءهم الرقمي في كيفية التعامل الالكتروني مع النظم الإدارية الخاصة بسلامة سير العمل، كما جاءت الخطة المستقبلية  بـإحدى الدورات التدريبية لـ (تشغيل وصيانة المحركات الكهربائية) والتي يتم بثها أيضا  بنظام  " learning  on-line  - E " لتدريب مهندسي وفني الكهرباء على آلية تشغيل وصيانة المحركات الكهربائية وكيفية التعامل مع أي أعطال قد تلحق بالمحرك أثناء العمل وتؤثر على الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه، كما  لم تغفل الخطة المستقبلية عن تجهيز الإمكانات اللازمة لتطبيق  اختبار المسار الوظيفي "اون لاين"  كأحدث اختبارات تقييم للأداء والذي  يخضع للتقييم الإلكتروني وما يمتاز به من مصداقية وموضوعية.

 

 


اخبار وزاره الإسكان

شركه مياه أسيوط

محافظه أسيوط

فيروس كورونا

التدريب اون لاين

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