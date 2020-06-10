شرطة الجيزة تؤمن حملة لإزالة الأبراج السكنية المخالفة بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

تواصل مديرية أمن الجيزة تأمين الحملات الخاصة بإزالة العقارات المخالفة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وأسفرت حملة عن إزالة عدد من الأبراج السكنية المخالفة بمدينة الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالكيها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

واستهدفت تلك الحملات خلال الأونة الأخيرة، عدة مناطق، منها الهرم والمنيب، والوراق، وإمبابة، أسفرت عن إزالة عدد كبير من العقارات المخالفة، وجارى استكمال تلك الحملات بتأمين مديرية أمن الجيزة

وفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات: - التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى: - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.