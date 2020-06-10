اليوم السابع
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سى إن إن: كوريا الشمالية حققت ملايين الدولارات من بيع الرمال فى قلب البحر

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:47 ص
سى إن إن: كوريا الشمالية حققت ملايين الدولارات من بيع الرمال فى قلب البحر رئيس كوريا الشمالية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن كوريا الشمالية استطاعت أن تجنى ملايين الدولارات من بيع الرمال، فيما يمثل اختراقا للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأشارت الصحيفة ألى أن اثنين من الباحثين فى مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة فى واشنطن، وهو منظمة تحلل وتحقق فى القضايا الأمنية باستخدام البيانات الكبرى، قد لاحظا فى مايو من العام الماضى أمرا غريبا وهو وجود أكثر من 100 سفينة متجمعة فى المياه قرب هايجو فى كوريا الشمالية، وظل يراقبان الوضع فى ظل اتهامات لبيونج يانج ببيع الفحم وبضائع قيمة أخرى، بكميات كبيرة جدا أحيانا، فى البحار العليا للابتعاد عن أعين ضباط الجمارك الذين يجب أن ينفذوا عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. وبدلا من نقل البضائع إلى ميناء قبل التجارة، فإن كوريا الشمالية على ما يبدو قامت بنقلها من سفينة إلى أخرى فى البحر وكذبت بشأن مصدرها.

 

 وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عمليات النقل من سفينة إلى أخرى يمكن أن تعود بملايين الدولارات لنظام كيم الذى يعانى من نقص شديد فى الأموال، وذلك بناء على ما يتم بيعه. وباستمرار مراقبة  الوضع فى البحر، اكتشف الباحثان عملية هائلة تقدر بمليارات الدولارات تشمل 279 سفينة  بدت أنها يخترق العقوبات.

 

 لكن هذه السفن لم تكن تستخدم فى تشغيل الأسلحة أو تجارة المخدرات أو تفريغ النقود المزيفة أو الإنجار بأنواع مهددة بالانقراض، وهى جرائم تقول سى إن إن أن كوريا الشمالية تشتهر بها فى العالم، كما أنها لم تكن تحمل الفحم الذى يعد أكثر صادرات بيونج يانج ربحية. لكنها كانت تستخدم فى جرف الرمال ونقلها. ورغم أن هذا يبدو غير ضار، إلا أن كوريا الشمالية ممنوعة من تصدير موارد الأرض والحجارة بموجب العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة فى ديسمبر 2017، والإتجار برمال كوريا الشمالية هو انتهاك للقانون الدولى.


 


كوريا الشمالية

عقوبات كوريا الشمالية

الاتجار فى الرمال

بيونج يانج

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