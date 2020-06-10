سلبية تحليل كورونا لمدير إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام

الإسماعيلية – السيد فلاح

ظهرت نتيجة التحليل الـ"pcr"، الخاصة بسلمى أبوعياد، مدير إداري الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، سلبية، داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، والذى تتواجد فيه منذ الأول من الشهر الجارى، بعد إصابتها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال عملها بالمستشفى، حيث تعرف "سلمى" بدينامو الطوارئ بمستشفي الاسماعيلية العام.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، إنه من المقرر إجراء مسحة أخرى خلال الساعات المقبلة، وفى حالة سلبيتها سوف تخرج من العزل الصحى بالمستشفى إلى مرحلة عزل أخرى بالمنزل.

وكان مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام أكد أن سلمى أبوعياد، مدير إداري الطوارئ في مستشفى الإسماعيلية العام، أصيبت أثناء خلال عملها بالمستشفى بعد اختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة، وظهرت عليها أعراض الإصابة بكورونا وتم إجراء تحليل الـ"PCR"، والذى أثبت إصابتها بكورونا، وتم فحص المخالطين لها، وإجراء كشف لهم للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا. وشهد مستشفى أبو خليفة اليوم خروج 6 حالات بعد تعافيهم من كورونا، وتماثلهم للشفاء.

وبدأ مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.



