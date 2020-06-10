اليوم السابع
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سكرتير عام مطروح يكشف تفاصيل تطوير شاطئ روميل والمشروعات الجديدة (صور)

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:17 م
سكرتير عام مطروح يكشف تفاصيل تطوير شاطئ روميل والمشروعات الجديدة (صور) اللواء خالد شعيب
مطروح – حسن مشالى

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قام اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح ، بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير ومد البنية التحتية بعدة مناطق بمدينة مرسى مطروح ، يرافقه وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب بالمتابعة المستمرة للإعمال والمشروعات الجارى تنفيذها حاليا ، لسرعة الانتهاء منها والالتزام بجودتها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين  .

حيث تم تفقد أعمال التطوير بشاطئ روميل إستعداداً لموسم الصيف السياحى ، سواء من دورات مياه وكافتيريات مع أعمال تطوير الممشى السياحى ، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وعمل خطة زمنية بكافة توقيتات الانتهاء .

 كما تفقد سكرتير عام مطروح أعمال إزالة عدد من الأدوار المخالفة بإحدى العمارات بمنطقة باب البحر ، بعدد 6 أدوار من 9 أدوار ، كما وجه بعرض مقترح عمل موقف إنتظار للسيارات بإحدى المواقع الخاصة بمجلس المدينة بمنطقة باب البحر  .

 كما تفقد حلقة بيع السمك ومراجعة منظومة توزيع الأسماك مع تأكيد ضرورة تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسماك لاهالى المحافظة .

وتفقد سكرتير عام المحافظة أعمال التطوير بعمارات الكيلو 4 القديمة ، وعددها 37 عمارة سكنية بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى ، والجارى حاليا المرحلة الأولى بها بعدد 10 عمارات ، يتم تنفيذها من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وإشراف مديرية الاسكان بالمحافظة ، موجهاً بعرض المخطط العام لأعمال التطوير الحضارى لجميع العمارات المستهدفة حالياً والمستقبلية وتوقيتات الانتهاء منها ، مع إزالة كافة العقبات والتيسير على المواطنين لعودتهم لمسكنهم فى التوقيتات المحددة .

 كما تفقد سكرتير عام المحافظة سوق الخضار بعلم الروم لبحث إعادة تشغيلة والاستفادة منه لخدمة أهالى المحافظة مع القضاء على الاسواق العشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى بالمحافظة .

 


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