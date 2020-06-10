سعر سلة أوبك اليومية يسجل 37.09 دولار للبرميل

كتبت – مروة الغول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 37.09 دولار للبرميل أمس الثلاثاء، مقارنة بـ 38.89 دولار أمس الأول الاثنين، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك، وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الجابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

وانخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود فى الولايات، ما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وتراجع الطلب على الوقود فى أكبر دولة مستهلكة للوقود فى العالم وسط تفشى فيروس كورونا وفقا لرويترز.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا ما يعادل 1.6% إلى 40.51 دولار للبرميل بعد أن كسبت نحو 1% يوم الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80 سنتا ما يوازى 2.1% إلى 38.14 دولار للبرميل بعدما زاد 2% فى الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر يوم الاثنين لكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفعت سريعا وأكثر من اللازم وسط اجتياح فيروس كورونا العالم بإصابات جديدة تسجل مستويات قياسية يوميا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكى أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الخامس من يونيو بينما توقع محللون فى استطلاع أجرته رويترز انخفاضا 1.7 مليون برميل.

ونمت مخزونات الوقود بما فى ذلك وقود الديزل والتدفئة بمقدار 4.3 مليون برميل بينما كانت التوقعات لزيادة ثلاثة ملايين برميل فقط.

وفى وقت سابق أشاد وزراء الطاقة فى السعودية وروسيا والجزائر بقرار منتجى النفط فى تحالف (أوبك+) تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج القياسية لشهر إضافى، وهو يوليو المقبل، معتبرين أن هذا القرار سيدعم استعادة التوازن والاستقرار فى السوق النفطية والتى تعانى من تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك فى لقاء عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أدارته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بمشاركة وزراء الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان والروسى الكسندر نوفاك والجزائرى محمد عرقاب إلى جانب محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك وبحضور ممثلى وسائل الإعلام العالمية.

وقال وزير الطاقة السعودى إن المملكة سوف تكتفى بتطبيق التخفيضات الطوعية الإضافية وقدرها مليون برميل يوميا لشهر يونيو الجارى فقط وقدرها مليون برميل يوميا، بسبب ارتفاع الطلب المحلى فى شهور الصيف، لكنه سيوفى بكل الالتزامات فى خفض الإنتاج بحسب اتفاق أوبك + والبالغ قدره 9.7 مليون برميل يوميا .