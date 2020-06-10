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ساندوه فغدر بهم.. تظاهرات ضد أردوغان لحجبه مساعدات مالية عن أسر ساندته فى 2016

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:38 م
ساندوه فغدر بهم.. تظاهرات ضد أردوغان لحجبه مساعدات مالية عن أسر ساندته فى 2016 تظاهرات ضد أردوغان لحجبه مساعدات مالية عن أسر ساندته فى 2016
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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احتشد العشرات من "المساندين لأردوغان وقت الاطاحة به" في عام 2016 أمام وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا بسبب عدم وفاء حكومة حزب العدالة والتنمية، بالوعود التي قطعتها لهم وتوزيع المساعدات المالية التي وعدت بها للمتصدين لمحاولة الاطاحة بالنظام وأقارب الشهداء.

 

ووفقا لصحيفة زمان التركية، احتشدوا أمام وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية معبرين عن خيبة أملهم لعدم تحقيق الوعود التي قطعتها الحكومة لهم عقب محاولة الاطاحة بنظام أردوغان.

 

قال أحد المشاركين: “نريد التعبير عن خيبة أملنا كضحايا وأقارب الشهداء بسبب الوعود التي لم يتم الإيفاء بها”.ويطالب المحتجين الرئيس رجب أردوغان بالوفاء بوعود حكومته.

 

ووصف المحتجين “جمعية الغزاة وأقارب الشهداء” التي تأسست عقب محاولة الاطاحة بالنظام بأنها جمعية صورية، مطالبين بالمساعدات التي تم جمعها لأجلهم وبلغت قيمتها 300 مليون ليرة.

 


تركيا

اردوغان

الاطاحة باردوغان

العدالة والتنمية

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