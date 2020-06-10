زيادة القدرة الاستيعابية لـ10 مستشفيات تتعامل مع مرضى "كورونا" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عنانى إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحى بالإسكندرية، ورئيس لجنة غرب لمتابعة أزمة "كورنا" ، أن هناك 10 مستشفيات بدأت تستقبل حالات مرضى فيروس كورونا .

وأوضح الدكتور عنانى إسماعيل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تلك المستشفيات هى العامرية و أبو قير العام ، و أبوقير للتأمين الصحى ،صدر المعمورة ،مستشفى الجمهورية ،كوم الشقافة ،الحميات و برج العرب ، مستشفى كرموز ، و جمال عبد الناصر ،مشيرا الى أنة وفقا للقرار الجديد لوزارة الصحة أنه سيتاح لتلك المستشفيات إستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و وضعها بالحجر الصحى لحين التماثل للشفاء ، مؤكدا على أنة جارى زيادة القدرة الاستيعابية ثلاثة أضعاف لتلك المستشفيات وزيادة عدد الآسرة و الآجهزة و المستلزمات الطبية ،وسيتم فتح أبواب تلك المستشفيات أمام حالات الاشتياه بالاصابة بالفيروس .

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد وجهت الدكتور عناني إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي بتشكيل لجنة لمتابعة عمل غرفة العمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.

وذلك بهدف تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بالإسكندرية، وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، كما تشمل أعمال اللجنة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى،و هى تضم ممثلين عن مديرية الشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى تشكيل لجنة علمية للتأكد من سير العمل بكفاءة، وفرق ممثلة عن الجودة، ومكافحة العدوى، والصحة والسلامة المهنية، وتزوديها بخط ساخن لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للمرضى، وللتغلب على أي تحديات قد تواجه المرضي.