اليوم السابع
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زعماء من الاتحاد الأوروبى يدعون لمزيد من التعاون للتعامل مع أى وباء فى المستقبل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:05 ص
زعماء من الاتحاد الأوروبى يدعون لمزيد من التعاون للتعامل مع أى وباء فى المستقبل شعار الإتحاد الأوروبى
رويترز

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دعا زعماء ست دول في الاتحاد الأوروبى، إلى بناء مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في الاتحاد الأوروبي وإجراءات أخرى لتعزيز مرونة التكتل على المدى الطويل في مواجهة أزمات الصحة العامة.

وسجل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة وبريطانيا نحو 1.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، أو ما يعادل نحو خُمس الإجمالي العالمي وفي ذروة الأزمة، لجأت دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي إلى تدابير حمائية، لتضع حواجز تجارية تحول دون تصدير المعدات الطبية إلى جيرانها.

في ورقة مشتركة أرسلت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين الثلاثاء، أيد زعماء الدنمرك وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا مقترحات بشأن البحث المشترك وتطوير اللقاحات والعلاج.

وقالوا في الوثيقة إن تطوير "استراتيجية أوروبية أكثر شمولية يمكن أن يكون أكثر فاعلية من أن تحاول كل دولة عضو تعزيز الاستعداد بمفردها".

وتضمنت المقترحات إنشاء مخزون من الأدوية والإمدادات والمعدات الحيوية يكفي لثلاثة أشهر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التعاون بين الدول والشركات لإنتاج منتجات رئيسية في أوقات الأزمات.

وكانت رويترز قد أوردت في وقت سابق أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هونت بشكل كبير من قدرتها على الاستجابة لفيروس كورونا وأبلغت بروكسل في فبراير شباط أنه لا توجد حاجة لطلب المزيد من الإمدادات الطبية.

وأكدت الورقة على ضرورة تعزيز قدرة أوروبا في البحث والتطوير في مجال اللقاحات، من خلال تمويل التجارب السريرية واسعة النطاق وإنشاء "منصة استعداد" من شأنها أن تقلل من المخاطر بالنسبة للشركات في تطوير اللقاحات من خلال ضمان إقبال الجمهور على الشراء.

وقالت الورقة، التي دعت أيضا إلى المراقبة والتحليل المشترك لاستراتيجيات الفحص المختلفة، إن بالإمكان نشر نتائج الأبحاث على منصة أوروبية مخصصة لمرض كوفيد-19.


كورونا

الاتحاد الاوروبى

فيروس كورونا

وباء كورونا

المفوضيه الاوروبيه

بريطانيا

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