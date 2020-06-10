اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: أردوغان يعين حكاما جددا فى 41 إقليما

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:17 ص
رويترز: أردوغان يعين حكاما جددا فى 41 إقليما رجب طيب أردوغان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين حكاما جددا في 41 إقليما.

وقالت الجريدة إن هؤلاء الحكام بينهم 23 حاكما تم نقلهم بين الأقاليم بينما تم تعيين 18 حاكما جديدا. ولدى تركيا 81 إقليما.

وكانت أصدرت تركيا أوامر باعتقال أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة دبّرت محاولة الانقلاب عام 2016. 

وواصل أردوغان نشر مزاعمه وتضليله للشعب التركى، محاولا الدفاع عن السياسة الشيطانية العدوانية التى يتبعها فى ليبيا، حيث قال إن مساعينا في تعزيز النجاح على الأرض في ليبيا مستمرة، وأصبحت كل المناطق تجاه الحدود التونسية تحت سيطرة حكومة السراج. 


اردوغان

تركيا

رجب طيب أردوغان

حكام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة