رويترز: أردوغان يعين حكاما جددا فى 41 إقليما

رويترز

أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين حكاما جددا في 41 إقليما.

وقالت الجريدة إن هؤلاء الحكام بينهم 23 حاكما تم نقلهم بين الأقاليم بينما تم تعيين 18 حاكما جديدا. ولدى تركيا 81 إقليما.

وكانت أصدرت تركيا أوامر باعتقال أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة دبّرت محاولة الانقلاب عام 2016.

وواصل أردوغان نشر مزاعمه وتضليله للشعب التركى، محاولا الدفاع عن السياسة الشيطانية العدوانية التى يتبعها فى ليبيا، حيث قال إن مساعينا في تعزيز النجاح على الأرض في ليبيا مستمرة، وأصبحت كل المناطق تجاه الحدود التونسية تحت سيطرة حكومة السراج.