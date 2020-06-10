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روسيا تسجل 216 وفاة و8404 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:46 ص
روسيا تسجل 216 وفاة و8404 إصابات جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن المركز الروسى لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، اليوم الأربعاء، تسجيل 8404 إصابات جديدة إضافة إلى 216 وفاة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز، وأمس، بدأ سكان موسكو فى استئناف عاداتهم اليومية الطبيعية بعد رفع إجراءات عزل عام فرضت لكبح انتشار الفيروس عقب أكثر من شهرين على الرغم من أن العاصمة الروسية ما زالت تسجل ما يفوق ألف حالة إصابة جديدة يوميا.

وأصبح بإمكان سكان موسكو البالغ عددهم 13 مليون نسمة الخروج فى أى وقت واستخدام وسائل النقل العامة والتحرك فى أنحاء المدينة فى مركباتهم دون أى قيود أو تصاريح.

وأعلن سيرجى سوبيانين رئيس بلدية موسكو انتهاء الإجراءات يوم الاثنين، قائلا إن الجائحة تنحسر فى المدينة وإنه سيبدأ فى رفع القيود يوم الثلاثاء على أن تنتهي كل الإجراءات بالكامل فى وقت لاحق هذا الشهر.

واتهم منتقدون سوبيانين بالتسرع فى تخفيف إجراءات العزل العام للسماح بعرض عسكرى فى الساحة الحمراء فى العاصمة فى وقت لاحق هذا الشهر وتصويت على مستوى البلاد فى الأول من يوليو قد يسفر عن تمديد حكم فلاديمير بوتين حتى 2036.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إنه لا يعتقد أن قرار رفع إجراءات العزل العام فى موسكو كان متسرعا لأن بعض القيود ستظل سارية حتى وقت لاحق من هذا الشهر.

وعزا سوبيانين قراره لتراجع عدد حالات الإصابة باستمرار فى الأسابيع الماضية ولتراجع الضغوط على النظام الصحى ولسلوك سكان موسكو الذى يتسم بالمسئولية.


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